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サンディエゴ・パドレスのフェルナンド・タティスJr.が28日（日本時間29日）、敵地トロピカーナ・フィールドで行われたタンパベイ・レイズ戦で、スタンドの少年ファンと心温まる交流を見せた。



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パドレスが4-8とリードを許して迎えた7回2死、レイズのセドリック・マリンズが右翼方向へ大きな打球を放った。



タティスJr.もフェンス際でジャンプして捕球を試みたが、打球はスタンド最前列へ。すると、そこにいた少年ファンがボールを見事にダイレクトキャッチした。



当初、タティスJr.はファンのグラブに触れたと感じ、守備妨害をアピール。しかし、リプレーでは少年が最前列でボールをきれいにキャッチしていたことが確認された。



するとタティスJr.は少年へ声をかけ、フェンス越しに大きくジャンプ。右手を伸ばして豪快なグータッチを交わした。憧れの選手との突然の交流に、少年も満面の笑みを浮かべた。



試合はパドレスが4-9で敗れたものの、右翼席では勝敗を超えた特別な瞬間が生まれた。憧れの選手の目の前で本塁打をつかみ、その本人から祝福された少年にとって、生涯忘れられない一日となったことだろう。



































【動画】これは一生忘れない…！タティスJr.、少年ファンへ“カッコよすぎる”神対応

MLBの公式Xより













🥺 タティスJr.がイケメンすぎる！！



目の前でホームランボールをキャッチしたファンと

プレー後にジャンピング・グータッチ🤜🤛



最高の思い出ができました💛

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【了】