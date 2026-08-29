侍ジャパンU-18壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表

「侍ジャパンU-18壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表」が29日、明治神宮野球場で開催。試合に先立ち、両チームのスターティングメンバーが発表された。

高校日本代表は、最速157キロ右腕・織田翔希（横浜）が先発。大学日本代表打線を相手に、どのような投球を見せるのか、注目が集まる。

一方の打線も、横浜のメンバー2人が先発。主将を務めた小野舜友が「1番・一塁」、池田聖摩が「5番・遊撃」に名を連ねた。

迎え撃つ大学日本代表は、東北福祉大の最速155キロ右腕・猪俣駿太が先発マウンドに上がる。打線も榊原七斗（明治大）、渡部海（青山学院大）、黒田義信（東日本国際大）のクリーンアップを筆頭に、強力な布陣を形成している。

なお、試合は18時プレイボール予定だ。

[caption id="attachment_286493" align="aligncenter" width="1200"] 侍ジャパンU-18高校日本代表ナイン（写真：Getty Images）[/caption]

先攻：大学日本代表

1番（二）岡田 啓吾（明治大）

2番（一）赤堀 颯（国学院大）

3番（中）榊原 七斗（明治大）

4番（捕）渡部 海（青山学院大）

5番（左）黒田 義信（東日本国際大）

6番（遊）山里 宝（亜細亜大）

7番（指）今津 慶介（慶応大）

8番（三）小林 隼翔（立教大）

9番（右）境 亮陽（法政大）

（投）猪俣 駿太（東北福祉大）

後攻：高校日本代表

1番（一）小野 舜友（横浜）

2番（中）石田 雄星（健大高崎）

3番（二）井口 瑛太（関東第一）

4番（捕）山田 凛虎（智弁和歌山）

5番（遊）池田 聖摩（横浜）

6番（左）萬谷 堅心（花巻東）

7番（右）梶山 侑孜（神村学園）

8番（指）杉本 将吾（近江）

9番（三）福島 陽奈汰（東海大熊本星翔）

（投）織田 翔希（横浜）

【了】