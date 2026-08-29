トッテナム・ホットスパー（スパーズ）のロベルト・デ・ゼルビ監督が、今夏の補強に満足感を示した。29日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えた。

2シーズン連続17位の危機感、そして昨季の残留争いを生き残りチームを一つにしたデ・ゼルビ監督への信頼の証か。8選手の獲得に費やした金額は、およそ3億8000万ポンド（約823億円）。“倹約家”で知られたダニエル・レヴィ元会長の時代からは想像もできなかったビッグサマーになった。

クラブ史上最高額を更新してサンドロ・トナーリを獲得。そして、先日にマンチェスター・シティから“ラストピース”のアタッカー2名、サヴィオとオマル・マルムーシュが加わり、「私はとても満足している」とデ・ゼルビ監督は語った。

「獲得した選手はみな、非常に優れた選手たちだ。特に、彼らはここに来たいと思ってくれたんだ。選手たちには、ここに留まることに誇りと幸せを感じていてもらいたい。サッカーをプレイするには、大きなモチベーションと大きな野望が必要だ。それなしに結果を得ることはできない」

「現時点で私たちには素晴らしい選手層と素晴らしいチームがある。もし他の選手に接触する必要性が生じた時、数名を売却する必要性は生じるだろう。だが、私たちはとても、とても幸せだと考えて良い」

プレミアリーグ開幕戦ではブレントフォードに0－3の完敗を喫し、早いところ初勝利が求められるスパーズ。デ・ゼルビ監督は次のように語り、早々にピッチ上でも結果を残す必要性を強調した。

「選手の名前はそれほど重要ではない。結果を出すためには、戦い、走り、良いプレーをしなければならない。しかし、まず（これほど質の高い選手を獲得できた）この事実が非常に重要だと思う」

「忍耐が必要なのは、選手同士の連係やバランスを見つけるためだ。組織的なプレーをするためには、チームメイトの特性を理解しなければならないが、その連係はそう簡単に築けるものではない」

「とはいえ、ブレントフォード戦では我々は実力を備えていたにもかかわらず、もっと良い戦い方をすべきだった。彼らは勝利に値し、我々は敗北に値した。プレーは良くなかったが、それでももっと良いプレーはできたはずだ」

スパーズは日本時間29日の25時30分から、ホームでニューカッスルと対戦する。