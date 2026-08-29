● タイガース 1 － 2 ドジャース ○

＜現地時間8月28日 コメリカ・パーク＞

ドジャースの大谷翔平選手（32）が28日（日本時間29日）、敵地でのタイガース戦に「1番・指名打者」でフル出場。4打数無安打で2試合連続ノーヒットに終わったものの、チームは勝利し連敗を「3」で止めた。

タイガースの先発は2022年から2シーズン、広島でプレーしていた右腕のドリュー・アンダーソン。大谷は初回の第1打席、追い込まれたあとの低めカーブにバットが空を切り三振に倒れた。

無死一塁だった3回の第2打席は、1ボール後のチェンジアップを打ち損じ二ゴロ併殺。一死一塁だった5回の第3打席は四球で出塁した。

6回の第4打席は1－1の同点に追いつき、なおも二死一、二塁の好機だったが、2番手左腕・サマーズと対戦し見逃し三振。同点のまま迎えた8回の第5打席も一死二塁の好機だったが、元オリックスの右腕・ワゲスパックの前に二ゴロに倒れた。

この日は4打数無安打、1四球2三振の打撃結果。これで2戦連続無安打となり、今季の打率は.283、OPSは.921にダウンした。

ドジャースは今夏のトレードでタイガースから移籍してきた先発左腕のスクバルが、勝利投手とはならなかったものの古巣相手に6回1失点の好投。打線は1点を追う6回、代打・ロハスの中前適時打で同点に追いつくと、8回は2番・フリーマンの中前適時打で2－1と逆転した。