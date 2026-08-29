







阪神タイガース 最新情報



森下翔太と佐藤輝明が揃って30号に到達し、坂本誠志郎も下位打線から一発を重ねる8月の阪神タイガース。だが、首位を走る原動力は打線だけではない。長期ロードの中で先発陣が試合をつくり、リリーフ陣も粘り強くつないできた。主砲、伏兵、先発、救援。それぞれが役割を果たす猛虎の8月の戦いぶりに迫る。（文：交告承已）※各成績は8月28日終了時点





森下、佐藤、そして坂本…3本のアーチが映した首位阪神の強さ

[caption id="attachment_286738" align="alignnone" width="1200"] 阪神の坂本誠志郎【写真：産経新聞社】[/caption]











8月21日、横浜スタジアム。阪神タイガースは横浜DeNAベイスターズを4－1で下し、2位と3ゲーム差で首位の座を守った。



先発のイーストン・ルーカスが5回1失点で来日初勝利を挙げ、打線では森下翔太と佐藤輝明が揃って30号ソロを叩き込む。



同じ日に同一球団の2選手がリーグ30号一番乗りを果たすのは、プロ野球史上初の快挙。森下と佐藤による「30発コンビ誕生」は、8月のハイライトそのものだった。



だが、この日の阪神を象徴する一発は、それだけではなかった。



3－1で迎えた9回表。7番・坂本誠志郎が放った勝利を決定づける8号ソロである。



坂本にとって、これが8月だけで6本目の本塁打。この日は守りでもルーカスを好リードし、来日初勝利へと導いた。



投手陣を支え、自らも下位打線から効果的な一打を放つ。8月の阪神を象徴するのは、30号に到達した2人の主砲だけではない。攻守で存在感を発揮してきた坂本も、その中心にいる。





主砲だけじゃない…過去10年で8本の坂本が8月だけで7発



8月28日終了時点で、坂本の月間成績は19試合で打率.269、7本塁打、15打点。OPSは.916に達する。



月間7本塁打は佐藤の8本、森下の7本と同率のチーム2位タイ。月間15打点は森下や大山悠輔を上回る数字であり、守りの要である捕手が主軸に匹敵する打撃成績を残している。



何より異彩を放つのは、過去の実績との隔たりだ。



一軍デビューした2016年から2025年までの10年間で、坂本が放った本塁打は通算8本。シーズン最多でも2本（2017、2019、2025年）で、2023年と2024年は本塁打0だった。



ところが2026年は、過去10年分を上回る9本をシーズン途中で記録し、そのうち7本が8月に集中している。この劇的な変化は、単なる「打撃好調」の一言だけでは片づけられないだろう。



坂本が強打者へ変貌したと断定するのは早計だが、これまで長打への警戒度が高くなかった打者が、試合を動かす一発を備えた意味は大きい。



森下、佐藤、大山悠輔らを打ち取っても、下位には勢いに乗っている坂本がいる。これまで以上に下位打線にも長打への警戒が必要になったことで、相手バッテリーにとって阪神打線の攻略は難しさを増している。



坂本は打線に厚みを与えるだけの存在ではない。捕手として投手陣を支え、失点を防ぐ役割も担っている。ここに今の阪神における、坂本の存在価値が凝縮されている。

















月間30本塁打で今季最多 阪神打線に生まれた“下位からの一発”



坂本の台頭は、8月の阪神打線全体に起きている変化とも重なる。



28日終了時点で、阪神の8月成績は23試合で14勝9敗。85得点、72失点で、30本塁打を記録している。



本塁打数を月別に見ると、3・4月は19本（27試合）、5月は22本（25試合）、6月は14本（18試合）、7月は18本（22試合）だったが、8月は今季の月間最多を更新した。1試合平均1.30本で、7月の0.82本から急増している。



牽引役は佐藤の8本と森下、坂本の7本。3人でチーム本塁打の約73%にあたる22本を叩き出している。



佐藤と森下が軸である構図は変わらない。それでも坂本が下位から7本塁打を放ったことで、主軸以外からも一発で得点できる厚みが生まれた。投手力を土台に接戦をものにしてきた阪神にとって、下位打線からの一発は勝ち筋を広げる大きな武器になっている。





















[caption id="attachment_286717" align="alignnone" width="1200"] （左から）阪神の村上頌樹、坂本誠志郎、及川雅貴【写真：産経新聞社】[/caption]











長期ロード23試合で先発9人…投手陣が示した層の厚み

[caption id="attachment_286739" align="alignnone" width="1200"] 阪神の村上頌樹【写真：産経新聞社】[/caption]











打線の変化を語るうえで切り離せないのが、過酷な日程だ。阪神は7月31日から8月27日まで、約1か月に及ぶロードを戦っている。



各地を転々とする日程に夏場の暑さも重なり、選手には疲労が蓄積しやすい。主軸が毎試合打ち続けることが難しいからこそ、問われるのはチームの総合力だ。



その戦いを支えたのが、先発投手陣の踏ん張りである。長期ロードを終えた8月27日までに阪神が先発起用した投手は、実に9人にのぼる。



伊藤将司、下村海翔が各4試合、村上頌樹、髙橋遥人、才木浩人が3試合。大竹耕太郎、伊原陵人が各2試合。そして21日に来日初勝利を挙げたルーカスと、25日に先発した西勇輝。23試合を9人でつなぎ、長期ロードを乗り切ってきた。



5日のDeNA戦で11失点を喫するなど崩れる試合もあったが、11日の巨人戦では村上が8回1失点と圧巻の投球を見せ、13日には下村がプロ初勝利。16日は伊原が連敗を止め、21日はルーカスが5回1失点で来日初勝利。23日も髙橋が5回1失点で試合をつくり、チームは接戦を制している。



9人の先発を起用しながらローテーションをつなぎ、ブルペンへの負担を抑えてきた。夏場のロードでは、この地道なイニングの積み重ねが勝敗を分ける。



そしてその異なるタイプの先発陣を受け止める役割を担ってきた一人が、坂本だ。8月の23試合中17試合で先発マスクをかぶりながら、投手陣の安定と打線の厚み、その両方に関与している。



3得点以上なら12勝1敗 投手力が広げる阪神の勝ち筋



投手陣の粘りが勝利につながっていることを示すデータがある。下記の得点別勝敗データがそれだ。



・3得点以上：12勝1敗

・2得点以下：2勝8敗



3点以上を取りながら敗れたのは、乱打戦となった5日のDeNA戦（7－11）のみ。現在の阪神は、必ずしも大量得点を必要としない。28日終了時点でチーム防御率2.89を誇る投手陣がいるため、「3点」を取れば勝利が見えてくる。



だからこそ坂本の一発が持つ価値は高い。主軸が抑えられた重苦しい試合でも、下位打者のひと振りで均衡を破ることができる。僅差の終盤で、あと1点を加えることもできる。



投手力を武器とするチームにとって、下位打線から得点が生まれる効果は計り知れない。21日のDeNA戦は、その勝ち筋を象徴する一戦だった。森下の30号で追いつき、前川の適時打で勝ち越し、佐藤の30号で加点。最後は坂本の8号で突き放した。



「3点を取れば勝利が大きく近づく」投手力があり、その3点を主軸だけに頼らず生み出せる。坂本の長打力が加わったことで、阪神の勝ち筋はさらに太くなった。















主役は日替わり！首位阪神を支える層の厚さ



8月18、19日のヤクルト戦も象徴的だった。18日は9回裏に佐藤が同点弾を放ち、大山がサヨナラ弾。翌19日も9回裏に佐藤が同点打を放ち、延長10回に大山がサヨナラ犠飛を記録した。二夜続けて「佐藤で追いつき、大山が決める」という形で、阪神は接戦をものにした。



大山の存在も大きい。15本塁打、64打点という数字に加え、アウトになっても走者を進める打撃や、粘って四球をもぎ取る打席には経験がにじむ。リーグトップの8犠飛が示す勝負強さも、接戦をものにする阪神を支えている。



村上がゲームをつくり、下村やルーカスといった新しい力が粘る。主砲が試合を振り出しに戻し、大山が決め、下位打線では坂本が一発を放つ。特定の選手だけに依存せず、日替わりで主役が生まれる層の厚さこそ、長期ロードで大崩れしない理由の一つだ。



先発陣の奮闘に加え、リリーフ陣にも明るい材料が増えている。



及川雅貴が再び重要な場面を任され、不調で二軍調整を続けていた桐敷拓馬も15日に一軍へ復帰。18日のヤクルト戦では、及川、湯浅京己、桐敷が無失点でつなぎ、逆転勝利を呼び込んだ。



新戦力の台頭もある。支配下登録を経て一軍9試合で防御率2.35の神宮僚介は、23日のDeNA戦でプロ初ホールドを記録。この試合終了時点では右打者を12打数無安打に抑えるなど、サイドハンドの投手としてブルペンに新たな選択肢をもたらしている。



さらに、左アキレス腱断裂からの復帰を目指す石井大智も23日の二軍戦で193日ぶりに実戦登板。守護神候補として存在感を高める工藤泰成や木下里都、経験豊富な岩崎優、ラファエル・ドリスらも控える。勝負の9月へ向け、救援陣の選択肢は広がりつつある。















「総合力」で勝つ



8月28日までの23試合で14勝9敗。カード負け越しもあり、決して盤石な戦いばかりではなかった。それでも首位を守っている。



森下と佐藤がアーチを架け、大山が勝負を決める。9人の先発がローテーションをつなぎ、救援陣が僅差を守る。そして坂本はマスク越しに投手陣を支えながら、自らのバットでも7本のアーチを放った。



誰か一人が突出しているからではない。必要な場面で、必要な選手が役割を果たす。



長期ロードで浮かび上がったのは、そんな阪神の「総合力」だった。



（文：交告承已）









【著者プロフィール】

交告承已（こうけつ・うい）

スポーツライター。國學院大學大学院修了。スポーツライター事務所に勤務後、営業職やIT企業などを経てライターとして独立。現在は野球記事を執筆する傍ら、故郷の淡路島を中心とした日本の歴史や神話を研究中。



















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