







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間26日、首の故障により負傷者リスト（IL）に入っているウィル・スミス捕手が3Aの試合で実戦復帰を果たした。IL入りからは約2か月が経過しているが、コンディションについてはもう大丈夫なレベルに達しているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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同戦のスミスは5回まで出場し3打席に立ったが、2打数無安打で迎えた5回の第3打席で2ラン本塁打をマーク。攻守で問題なくプレーできることをアピールしている。



同メディアは「スミスは5イニングにわたってマスクもかぶり、デーブ・ロバーツ監督が試合前に示していた予定通りの出場量をこなした。メジャーで最後に出場してから81日ぶりの実戦となり、打撃と捕手としての守備を通じて首の状態を確かめる機会となった」と言及。



続けて、「同監督はロースター枠が拡大される9月1日ごろに、スミスを復帰させたいと考えていることを語った。彼は火曜日に予定されていたメニューをこなしたが、球団はリハビリ出場の次の段階を決める前に、首がどのような反応を示すかを確認する必要がある」としつつ、「このまま順調に回復を続ければ、シーズン最後の1か月にチームへ復帰することに近づく。本塁打を放ったこと、およびに長期離脱を経て捕手として5イニング守ったことは幸先の良いスタートとなり、復帰に向けた新たなテストとなった」と記している。











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