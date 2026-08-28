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読売ジャイアンツの石塚裕惺は28日、甲子園球場で行われた阪神タイガース戦に「7番・三塁」で出場。三塁の守備で難しい打球を軽快に処理し、持ち味を発揮した。







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若き内野手が落ち着いた守備を披露した。6回裏、この回の先頭打者、坂本誠志郎の放った三塁線方向への難しい打球に対し、石塚は素早く反応。バウンドを合わせながら軽快に捕球すると、そのまま流れるような動きで一塁へ送球した。



最後まで体勢を崩すことなく正確な送球でアウトを奪い、高卒2年目とは思えない安定感を感じさせるプレーとなった。



石塚は花咲徳栄高から2024年ドラフト1位で巨人に入団した高卒2年目内野手。ルーキーイヤーの昨季に一軍デビューを果たすと、今季はここまで29試合に出場し、打率.217、6打点を記録している。



5回2死一塁の第2打席では、阪神先発・村上頌樹から中前打。チームにとってこの日2本目となる安打を放った。



試合は巨人が1-4で敗れたものの、石塚はバットだけでなく守備でも存在感を発揮。打撃力に加えて三塁でも好プレーを見せる20歳の成長は、今後に向けて明るい材料となりそうだ。





























【動画】20歳とは思えない…！石塚裕惺、難しい打球を軽々さばく好守



DAZNベースボールのXより





守備も板についた



石塚裕惺が難しい打球を軽快に処理

1塁への送球も安定



⚾️阪神×巨人

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【了】