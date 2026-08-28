28日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏と佐伯貴弘氏が、巨人について言及した。

巨人は首位・阪神との3連戦の初戦に敗れ、ゲーム差が2.5に広げられた。29日の試合で阪神が勝つか引き分けで、阪神に優勝マジックが点灯する。

番組MCを務めた谷繁元信氏は「これは阻止しないと。野村さん、ここまで巨人は７勝14敗」とコメント。野村氏は「数字を見ると、阪神が圧倒的ですよね。勝敗を見なくても。数字を見ればそうなんだろうなというところで、残り試合は少なくなってきていますけど、タイガースに対してどう巻き返すか」と返答した。

さらに谷繁氏は「数字を見ると、両方じゃないですか打てていないし、ピッチャーも抑えられていない」と指摘すると、野村氏は「おそらくクライマックスで当たりそうな2チーム。少しずつでも追い上げていきたいところですね。まずは数字だけでもね」と嘆いた。

佐伯氏は「谷繁さんがおっしゃるように打たれるし、抑えられてしまう状況になっている。特に東京ドームでやられている。甲子園ではジャイアンツの方が勝ち越しているんですよ。その中で、大量点をなかなか取れないと言うのがある」と分析した。

▼阪神 14 － 7 巨人の対戦成績

打率：神.269 巨.205

得点：神92 巨55

防御率：神2.56 巨4.34

失点：神55 巨92

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』