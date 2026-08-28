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ロサンゼルス・ドジャースは、佐々木朗希投手を右手中指のマメによって負傷者リスト（IL）に入れた。オールスター後に調子を上げていただけに、デーブ・ロバーツ監督は今回の離脱を悔やんでいる。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が言及した。



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佐々木はアトランタ・ブレーブス戦の4回に右手中指の皮が突然めくれ、その後に状態が悪化したことで降板した。本人によれば、4回の最初の打者と対戦するまでは前兆を感じていなかったという。



当初は皮が残っていたため投球を続けられると考えていたものの、徐々に悪化し、最終的にはスライダーにも影響が出たと説明している。



ロバーツ監督は佐々木の離脱について「彼がマメの問題に悩まされたことはなかったと思う。突然現れたこの事態は、私たち全員にとって驚きだった。残念ながら、少なくとも2週間は離脱することになるだろう」と明かした。



佐々木に代わってセス・ハルバーセン投手が登録され、カムラス氏は「彼は今後、少なくとも今週の残りの期間、場合によってはそれ以上、ドジャースの投手陣を支えることになるだろう」と言及した。











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