







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝と右上腕二頭筋の問題によって7月3日（日本時間4日）を最後に登板していないが、投手復帰が目前に迫っている。デーブ・ロバーツ監督は、デトロイト・タイガース戦での登板について「可能性がある」と認めた。米メディア『クラッチ・ポインツ』のダン・ファピアーノ記者が言及した。



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ロバーツ監督は大谷の次回登板を正式には決定していないものの、30日（同31日）のタイガース戦でマウンドに戻る可能性を否定しなかった。実現すれば、大谷にとって約2か月ぶりのメジャー登板となる。



ただし、ドジャースは復帰を急がせる考えではない。チームはワールドシリーズ3連覇を最大の目標としており、ポストシーズンで大谷が健康な状態で投打に貢献できることを最優先している。



シカゴ・カブスのピート・クローアームストロング外野手とのMVP争いでも、投手復帰は大谷にとって大きな材料になるだろう。シーズン終盤に再び二刀流で結果を残せれば、評価を押し上げることにつながる。



大谷の状態と今後の起用についてファピアーノ氏は「ドジャースにとって最優先事項は依然として優勝を果たすことと、彼の健康を維持することだ。ロバーツ監督は日曜日に決断を下し、これら2つのことを念頭に置いて今後の調整を進めていくことになる」と言及した。











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