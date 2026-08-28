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ロサンゼルス・ドジャースはアトランタ・ブレーブスとの3連戦で全敗し、勝率5割を超えるチームとの対戦で苦戦が続いている。それでもデーブ・ロバーツ監督は、強豪相手でも自分たちが本来の野球をすれば勝てるとの自信を失っていない。米メディア『ドジャース・ネイション』のネルソン・エスピナル記者が報じた。



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ブレーブスとの最終戦では、クリス・セール投手に109球で完封され、安打5、三振11に封じられた。これでドジャースは勝率5割を超えるチームとの直近15試合でわずか2勝となっている。



最近は打線が継続的に得点できず、ブルペンも安定感を欠く場面があり、守備でも本来の高い水準を維持できていない。特に重要な局面で主力打者が結果を残せていないことが、強豪相手の敗戦につながっているという。



そこで、ロバーツ監督が流れを変える存在として期待しているのがタリク・スクーバル投手だ。感情を前面に出して投げる左腕のエネルギーが、やや勢いを失っているチームを活性化させることを見込んでいる。



厳しいチーム状況についてロバーツ監督は「それでも、勝率の高いチームならどこと対戦しても、我々が勝てると思う。結局のところ、良い野球をすればいいだけのことだ。我々はかなり長い間、ベストな状態ではない。だが、ここ数か月で対戦してきた相手は、間違いなくベストな状態だったと思う」と言及した。











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