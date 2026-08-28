







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間28日、アトランタ・ブレーブスと戦い0-1の完封負けを喫した。相手先発のクリス・セール投手に対し、「1番・DH」でスタメン出場した大谷も苦戦を強いられたが、一部ファンから厳しい声が上がっているという。米メディア『スポーツスキーダ』が報じた。



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同戦の大谷は第1打席で二ゴロに倒れると、第2、3打席は連続で空振り三振を喫し、最後の第4打席も左飛に終わった。2024年のサイヤング賞投手であるセールに力を見せつけられた格好となってしまった。



同メディアは「ブレーブスのエースであるセールはシリーズ最終戦の先発で、大谷を含むドジャースの打線を圧倒した。大谷はセールの速球に苦戦し、3回には時速100.1マイルの速球で三振を喫し、 この試合2つ目の三振を記録した。MLBファンたちは、彼が三振を喫したことに対して反応を示した」と言及。



続けて、「大谷はどうやっても一流の投手相手には打てない」、「彼は相変わらず、ストライクゾーンよりはるかに高いフォーシームを振り続けてる」、「誰が相手でも、その選手の最高の力を引き出してるな」といった声が寄せられていることを伝えている。











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