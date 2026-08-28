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28日のプロ野球公示で、阪神タイガースは木浪聖也選手を一軍登録から抹消した。



木浪は2018年ドラフト3位でHondaから阪神に入団したプロ8年目内野手。



2023年には127試合に出場し、打率.267、1本塁打、41打点を記録するなど、遊撃の主力として日本一に貢献。堅実な守備と勝負強い打撃を武器に、内野陣を支える存在となっていた。



しかし、昨季は72試合の出場にとどまり、打率.193と苦戦。今季は一軍での巻き返しが期待されていた。



今季はここまで50試合に出場し、打率.228、1本塁打、14打点をマーク。一定の出場機会を得たものの、打撃面で大きく状態を上げきれず、28日に登録抹消となった。



木浪にとっては悔しい一軍離脱となるが、シーズン終盤の戦いで再び出番をつかむためにも、ファームで調整し打撃の調子を上げていきたい。









































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木浪聖也がファインプレー



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【了】