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28日のプロ野球公示で、阪神タイガースはD.ガルシア選手を一軍登録から抹消した。



ガルシアはプエルトリコ校、アスレチックス、四国アイランドリーグplus・高知ファイティングドッグスを経て、今季から阪神に加入した来日1年目の外野手。



今季はここまで19試合に出場し、打率.129、2本塁打、7打点をマーク。31打数4安打。初安打を満塁ホームランで記録するなど長打力の片鱗は示した一方、16三振を喫するなど確実性に課題を残していた。



一方、今季のファームではここまで2試合に出場し、打率.125、1本塁打、1打点。少ない出場機会ながら一発を放っており、持ち味であるパワーは二軍でも見せている。



持ち前の長打力を生かすためにも、まずはファームでコンタクト率を高め、勝負どころで頼られる存在となりたい。









































【動画】ガルシア、あいさつ代わりのグランドスラム



DAZNベースボールの公式Xより













このために来た



🇩🇴ガルシア

NPB初安打がグランドスラム



⚾️DeNA×阪神

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【了】