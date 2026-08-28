阪神タイガースのデルミス・ガルシア【写真：産経新聞社】


　

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　28日のプロ野球公示で、阪神タイガースはD.ガルシア選手を一軍登録から抹消した。
 
　ガルシアはプエルトリコ校、アスレチックス、四国アイランドリーグplus・高知ファイティングドッグスを経て、今季から阪神に加入した来日1年目の外野手。
 
　今季はここまで19試合に出場し、打率.129、2本塁打、7打点をマーク。31打数4安打。初安打を満塁ホームランで記録するなど長打力の片鱗は示した一方、16三振を喫するなど確実性に課題を残していた。
 
　一方、今季のファームではここまで2試合に出場し、打率.125、1本塁打、1打点。少ない出場機会ながら一発を放っており、持ち味であるパワーは二軍でも見せている。
 
　持ち前の長打力を生かすためにも、まずはファームでコンタクト率を高め、勝負どころで頼られる存在となりたい。

　

 

　

 


 



  


　


【動画】ガルシア、あいさつ代わりのグランドスラム
 
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

このために来た

🇩🇴ガルシア
NPB初安打がグランドスラム

⚾️DeNA×阪神

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【了】