







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間29日から、デトロイト・タイガースと3連戦を戦う。同日の初戦では、タリック・スクーバル投手が移籍後初の古巣対戦に臨む予定だが、同投手の心の中には様々な感情が渦巻いているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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スクーバルはメジャーデビューした2020年から今季途中までタイガースでプレー。チームの絶対的エースとして君臨していたが、チーム事情もあり放出に至っている。



同メディアは「スクーバルは相手チームの選手として、コメリカパークで登板するのはこれが初めてとなる。古巣への凱旋を前に、彼は現在抱いているさまざまな感情について率直に語った」としつつ、「これまでの歴史があるだけに、あそこではきっと感情的になると思う。でも結局のところ、僕は野球をしなければいけない。勝負して、自分が得意としていること、自分を良い投手たらしめていることをやらなければいけない。感情と向き合うのは、おそらくその後になると思う」という本人のコメントを紹介。



続けて、「彼はドジャースがプレーオフでより有利な位置を争っていることを理解しており、それだけに一試合一試合の重要性はさらに増している。とはいえ、彼も人間だ。特にタイガースが何らかの祝福セレモニーを行うのであれば、左腕は序盤から気持ちを落ち着かせる必要がある」と記している。











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