





プロ野球 最新情報（最新ニュース）



28日のプロ野球公示で、阪神タイガースは下村海翔投手を一軍登録から抹消した。



下村は2023年ドラフト1位で青山学院大から阪神に入団したプロ3年目右腕。



即戦力として期待されていたが、2024年4月にトミー・ジョン手術を受け、昨季は公式戦登板なし。リハビリを経て、今季は一軍の先発マウンドで経験を積んでいた。



今季はここまで7試合に登板し、1勝2敗、防御率3.63をマーク。34回2/3を投げて33奪三振と三振を奪う力を示した一方、被安打40、被本塁打5と課題も残していた。



前日27日の中日ドラゴンズ戦では先発するも、初回に先頭打者本塁打を浴びるなど苦しい立ち上がりに。3回には無死満塁のピンチを招き、プロ入り後最短となる2回途中、7安打3失点で降板していた。



一方、今季のファームでは4試合に登板し、防御率2.25を記録。16回を投げて13奪三振、与四球3と、二軍では一定の安定感を示していた。



ドラフト1位で期待を受けて入団した右腕だけに、ファームで調整し再び一軍で存在感を示したいところだ。









































【動画】下村海翔、プロ初三振シーン



DAZNベースボールの公式Xより













ついに来た



2023年ドラフト1位

下村海翔 初奪三振は4番から



⚾️阪神×中日

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】

この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】