







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が27日（日本時間28日）、敵地で行われたアトランタ・ブレーブス戦に「1番・指名打者」で先発出場。ブレーブス先発のクリス・セールの前に2打席連続で空振り三振に倒れた。



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大谷を力でねじ伏せる圧巻の投球だった。1点を追う5回2死一塁で迎えた第3打席。大谷は2024年のサイ・ヤング賞左腕・セールとこの日3度目の対戦を迎えた。



カウント2-2からセールが投じたのは、ストライクゾーンを大きく上回る高めの99.6マイル（約160キロ）のフォーシーム。大谷のバットは豪快に空を切り、2打席連続の空振り三振となった。



この日のセールは大谷との対戦でギアを一段上げていた。3回の第2打席では、100.1マイル（約161キロ）のフォーシームを投じ、大谷がファウル。セールが100マイル以上を計測したのは2018年7月以来、約8年ぶりだった。



37歳のベテラン左腕がメジャー屈指の強打者との勝負で立て続けに今季最速級のボールを投げ込み、大谷から2三振を奪った。



大谷は第4打席も左飛に倒れ、この日は4打数無安打、2三振に終わった。



セールはその後もドジャース打線を寄せ付けず、9回を投げ抜いて5安打無失点、11奪三振。7年ぶりとなる完封勝利を挙げ、ブレーブスを1-0の勝利に導いた。





























【動画】これは打てない…！？大谷翔平もバットが空を切った“160キロ剛速球”

MLBの公式Xより













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【了】