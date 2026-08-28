千葉ロッテマリーンズの石川慎吾（写真：産経新聞社）


　


千葉ロッテマリーンズ　最新情報

　千葉ロッテマリーンズの石川慎吾は27日、ロッテ浦和球場で行われたファーム交流戦の横浜DeNAベイスターズ戦に「5番・指名打者」で先発出場。4回に今季ファーム第7号となるソロ本塁打を放った。
 
　ロッテは2回に宮崎竜成の2ランで先制したものの、3回に井上朋也の満塁本塁打を浴びて逆転を許すと、2-4と2点を追う4回、石川が第2打席に。
 
　DeNA先発・坂口翔颯の低めのボールを捉えると、打球は逆方向の右中間へ。高々と舞い上がった打球は失速することなくぐんぐん伸び、そのままフェンスを越えた。
 
　1点差に迫るファーム第7号ソロ。右打者ながら逆方向へスタンドインさせる、石川らしい力強い打撃となった。
 
　石川は東大阪大柏原高から2011年ドラフト3位で北海道日本ハムファイターズに入団。2017年にトレードで読売ジャイアンツへ移籍し、2023年途中からロッテでプレーしている。
 
　今季は一軍で16試合に出場し、打率.121、1本塁打、7打点。結果を残し切れず、現在はファームで再び一軍昇格の機会をうかがっている。
 
　一方、ファームでは好調な打撃を披露しており、ここまで51試合の出場で打率.376、7本塁打、26打点をマーク。
 
　圧倒的な打撃力を見せつけているだけに、このまま好調をキープし一軍再昇格へ向けアピールを続けたいところだ。
 

　

 

 　






　


【動画】逆方向へこの飛距離…！石川慎吾、右中間へ突き刺す豪快7号
 
DAZNベースボールの公式Xより
 

　

 

(ﾟ∀ﾟ)o彡°シンゴ！シンゴ！

ぐんぐんのびて右中間へ突き刺さる
石川慎吾がファーム第7号ホームラン

⚾️ロッテ×DeNA（ファーム）

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
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