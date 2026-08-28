【中日】恐るべき1番打者が誕生…？　“29歳内野手”が5号先頭打者弾　直近6…









中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの福永裕基内野手は27日、本拠地・バンテリンドームで行われた阪神タイガース戦に「1番・二塁」でスタメン出場。初回に今季5号となる同点ソロを放った。







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中日は初回、先発の金丸夢斗が佐藤輝明に右前適時打を許し、1点を先制された。それでも、その裏の先頭で打席に入った福永が、すぐさま試合を振り出しに戻した。



阪神先発・下村海翔が投じた初球、147キロの直球を迷いなく振り抜くと、打球は右中間スタンドへ。今季5号となる先頭打者本塁打で、あっという間に1-1の同点に追いついた。



福永は前日26日の同カードでも本塁打を含む3安打2打点を記録。この日も初回の本塁打に加え、中前打と中越え二塁打を放ち、5打数3安打1打点。2試合連続の猛打賞となった。



中日は3回に2点を奪って勝ち越したものの、8回に坂本誠志郎の9号2ランで逆転を許し、3-4で敗戦。連勝は「5」でストップした。



福永は今季ここまで89試合に出場し、打率.286、5本塁打、20打点、12盗塁。直近6試合では25打数11安打、打率.440と好調を維持している。





























【動画】これが入る！？福永裕基の今季5号先頭打者アーチ

DAZNベースボールのXより













あっという間に追いついた



福永裕基が初球先頭打者ホームラン

これで2試合連発の第5号



⚾️中日×阪神

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【了】