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阪神タイガースの坂本誠志郎は27日、バンテリンドームで行われた中日ドラゴンズ戦に「7番・捕手」で先発出場。8回に今季第9号となる逆転2ランを放ち、チームを4-3の勝利へ導いた。



まさに値千金の一発だった。2-3と1点を追う8回、阪神は前川右京が安打で出塁すると、代走に植田海を起用。1死一塁で打席に入った坂本は、中日2番手・橋本侑樹と対峙した。



坂本はボール先行となったところから、2球目に投じたストレートを力強く振り抜いた。打球は高々と舞い上がり、そのまま左翼スタンドへ。一振りで試合をひっくり返す今季第9号2ランとなった。



坂本は履正社高、明治大を経て2015年ドラフト2位で阪神に入団。高い守備力やリードで投手陣を支える一方、今季はバットでも存在感を大きく高めている。



この日の一発で今季76試合に出場して打率.220、9本塁打、32打点。特に8月は驚異的なペースでアーチを量産しており、今回が月間7本目となった。



阪神は坂本の逆転弾で4-3と試合をひっくり返すと、リリーフ陣が1点のリードを死守。連敗を2で止め、2位巨人との1.5ゲーム差をキープした。



守備で投手陣を支えるだけでなく、勝負どころでは一振りで試合を決める。右手を突き上げながらダイヤモンドを一周した坂本の姿が、この一発の価値を物語っていた。









































【動画】新たなスラッガー誕生！？坂本誠志郎、右手を高々と突き上げる値千金の逆転ホームラン

DAZNベースボールのXより













迷いなく振り抜いた



山村崇嘉 ファーム2号弾

ベンチのお出迎えに頭をコツン



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【了】