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読売ジャイアンツのボビー・ダルベック内野手は27日、神宮球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「4番・一塁」でスタメン出場。初回に今季22号となる2ラン本塁打を放った。







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巨人は初回、先頭の浦田俊輔が右前打で出塁すると、佐々木俊輔の右翼フェンス直撃の適時打で先制。続く松本剛も左翼フェンス直撃の適時二塁打を放ち、2点をリードした。



なおも無死二塁で打席にはダルベック。ヤクルト先発の46歳左腕・石川雅規のストレートを捉えると、打球は右翼席へ着弾。今季22号となる2ランで4-0とリードを広げた。



巨人打線の勢いは止まらず、この回は鈴木大和の2点適時打も飛び出して一挙6得点。さらに2回にも2点を加え、2回までに11安打8得点、早くも先発野手全員安打を記録した。



試合は巨人が9-2で勝利。敵地でヤクルトに3連勝を飾り、首位・阪神とのゲーム差を1.5に縮めた。28日からは甲子園で阪神との3連戦に臨む。





























【動画】逆方向への衝撃弾！ダルベックの今季22号2ラン



DAZNベースボールのXより





首位へ向けて



初回から牙を向くジャイアンツ打線

ダルベック 第22号2ランホームラン



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【了】