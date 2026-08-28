







大谷翔平 最新情報

ナ・リーグMVP争いは、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手とシカゴ・カブスのピート・クローアームストロング外野手による接戦となっている。現時点ではクローアームストロングが優勢との見方が強いものの、大谷が投手として復帰し好投すれば評価が変わる可能性もある。米メディア『BVMスポーツ』が報じた。



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大谷は今季、打率.287を記録し、投手としても85回2/3を投げて防御率1.79と高い水準の成績を残している。ただし、故障によって登板から遠ざかった期間があり、それがMVP争いに影響しているとみられている。



一方、クローアームストロングは打率.276を記録し、2年連続となる本塁打30、盗塁30を達成。さらに中堅手の守備では歴史的とも評価されるほどの存在感を見せており、攻守走すべてで大きな価値を生み出している。



そうした総合力を評価し、現時点ではクローアームストロングをMVP最有力と見る専門家が多い。MVPオッズでもクローアームストロングがマイナス205、大谷がプラス165となっている。



注目が集まるナ・リーグMVP争いについて、同メディアは「このMVP争いは、野球における攻撃面と守備面の貢献度をめぐる議論を象徴している。現在、クローアームストロングがオールラウンドな活躍によりリードしているが、大谷がシーズン終盤に好調を維持すれば、状況は一変する可能性がある。両選手がこの名誉ある賞を争う中、MVP争いはスリリングな結末を迎えることが予想される」と言及した。











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