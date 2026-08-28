埼玉西武ライオンズ 最新情報
埼玉西武ライオンズの山村崇嘉内野手は27日、カーミニークフィールドで行われた東北楽天ゴールデンイーグルスとのファーム戦に出場。4回に右翼席へ先制の2号ソロを放った。
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0-0で迎えた4回、先頭で打席に入った山村は、楽天先発・坂井陽翔の初球を迷いなく振り抜いた。打球は右翼スタンドへ飛び込み、今季ファーム2号となる先制ソロ。均衡を破る一発で西武に先取点をもたらした。
ダイヤモンドを一周してベンチへ戻ると、チームメートの出迎えを受け、山村も笑顔を見せた。
山村は前日の楽天戦でも右前適時打を放っており、これで2試合連続安打。この日は3打数1安打1本塁打1打点を記録した。
西武は5回にも相手守備の乱れから1点を追加。先発の冨士大和は3回まで完全投球を続けるなど好投し、7回95球を投げて2安打1四球8奪三振1失点に抑えた。救援陣もリードを守り、2-1で勝利した。
【動画】最後は頭を“コツン” 山村崇嘉のファーム第2号
DAZNベースボールのXより
迷いなく振り抜いた
山村崇嘉 ファーム2号弾
ベンチのお出迎えに頭をコツン
⚾️西武×楽天（ファーム）
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【了】