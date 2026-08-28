







ドジャース 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間27日のアトランタ・ブレーブス戦で、先発の佐々木朗希投手が負傷降板。試合後には右手中指のマメによって負傷者リスト（IL）入りが発表された。米メディア『ドジャーブルー』らはポストシーズンまで影響が及ぶ可能性に言及している。



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佐々木は3-1とドジャース2点リードで迎えた4回裏、1点を失いなおも1死一、二塁とピンチを迎えたところで、右手を気にするような素振りを見せる。すぐにマウンド上にデーブ・ロバーツ監督らが集まると、続投はせずにそのまま降板することになった。



同メディアは「佐々木は右手中指にできたマメのため4回途中で降板した。1死から二塁打を許したが、この後に右手に息を吹きかける仕草を見せるまでは、マメを気にしている明らかな様子はなかった。ただ、最近の登板と比べると制球は悪化していた」と言及。



試合後、ロバーツ監督は佐々木の負傷者リスト入りを明言。「本当に突然だった。マメの状態がかなりひどい。投げること自体はできるがIL入りは避けられないと思う」とし、「残念ながら、今回は最低でも2週間は離れることになると思う」と説明した。



さらに米メディア「ヘビー」はこれを受けて「ポストシーズンが始まれば、佐々木はおそらく昨年の役割と同様に、リリーフとしての役割を担うことになるだろう」と言及している。











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