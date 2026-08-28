○ ブレーブス 1－0 ドジャース ●

＜現地時間8月27日 トゥルイスト・パーク＞

ロサンゼルス・ドジャースが敵地3連戦にスイープ負け。大谷翔平投手（32）は「1番・指名打者」でフル出場したが、3試合ぶりのノーヒット。先発登板した山本由伸投手（28）は7回途中1失点の投球で今季8敗目を喫した。

ブレーブス先発は2024年のサイ・ヤング賞左腕セール。初回の第1打席、試合開始第1球にスイングを仕掛けたが、内角ボールゾーンに食い込むシンカーで二ゴロに打ち取られた。

1点を追う3回表の第2打席ではこの試合最速の100.1マイル（約161.1キロ）を計測しながらカウント2-2と追い込まれ、外角のスライダーで空振り三振。5回表の第3打席はカウント2-2から高めボールゾーンへの99.6マイル（約160.3キロ）フォーシームに手を出し、2打席連続の空振り三振に倒れた。

8回表の第4打席も内角のシンカーで左飛に終わり、13試合連続出塁がストップ。今季打率.285、OPS.927に低下した。

ドジャースは先発の山本由伸が1回裏、先頭打者ボールドウィンへの初球で22号先制ソロを被弾。7回途中まで好投したが、この一発が決勝点となった。打線はわずか5安打に抑え込まれ、三塁を踏むことすらできずに完封負け。ポストシーズンのシード権を争う東地区首位ブレーブスに対し、1勝5敗で今季負け越しとなった。