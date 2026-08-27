「長期的にここにいてほしい」村上宗隆、契約延長にチーム期待！　GMが太…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手について、同球団のクリス・ゲッツGMが契約延長交渉に前向きな姿勢を示したと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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同GMは村上について「長期的にここにいてほしい。彼にもその気持ちがあるようだし、我々にもある。



何度か話し合いを持ったが、それ以上は言えない」と語り、正式な延長交渉自体は認めなかったものの、球団側の強い意欲をにじませた。



村上は今季メジャー1年目ながら29本塁打をマークし、OPSは.859に達している。



オールスター後は打率.199まで落ち込む場面もあったが、四球率17.2%、空振り率は全メジャーの上位1パーセンタイル、三振率も上位2パーセンタイルに入るなど、当てる能力の高さは際立っている。



昨オフに2年総額3400万ドル（約54億円）で契約したばかりで、フリーエージェント（FA）権を得るのは2027年シーズン終了後だ。



同GMはさらに「ホワイトソックスも、ファンも、そして選手たちも生き返ったように感じている。



（村上の獲得は）そのための大きな助けになった」と続け、チーム全体の雰囲気を村上の存在が大きく変えたと評価した。











ホワイトソックスは現在ア・リーグ中地区首位を走っており、ミゲール・バルガス内野手やコルソン・モンゴメリー内野手と共にチームの浮上を支えている。



東京ヤクルトスワローズ出身の村上はハムストリングの張りで1カ月以上離脱した時期もあったが、復帰後は打線の一角として存在感を放っている。



同メディアは、まだ26歳と若さを残しながらも高い人気とシカゴでの居心地の良さを誇る村上の存在が、双方にとって長期合意への追い風になり得ると主張。



最後に同GMは「彼はこれまで見てきた中でも屈指の努力家で、対戦相手としても味方としても素晴らしい。本当に良い選手だ。



みんなが彼に夢中になったし、彼自身もここでの生活を楽しんでいると思う。我々も彼がここにいてくれることを嬉しく思っている」と締めくくった。



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