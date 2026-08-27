2026年は死球が多い？ 過去10年推移＆12球団「当てた・当てられた」ランキ…

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2026年のプロ野球では、死球がたびたび話題になっている。では、実際に今季は例年より多いのだろうか。







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8月27日終了時点で、12球団の死球は計511個。ここまで691試合が行われており、現在のペースを全858試合に単純換算すると、シーズン終了時には約634～635個となる。



これは過去10年でも最多級の水準だ。



さらに12球団を個別に見ると、死球を「当てている球団」と「当てられている球団」には大きな差がある。



ここでは過去10年の死球数推移、2026年の12球団別与死球・被死球、さらに「死球が多い投手は四球も多いのか」までデータで見ていく。











2026年は約634～635死球ペース 2022年の638個に迫る



まず、2016年以降の12球団合計の死球数を並べると、以下のようになる。







年12球団合計死球数

2016591

2017566

2018624

2019633

2020483

2021578

2022638

2023616

2024568

2025595

2026511（8月27日時点）

2026年換算ペース約634～635







※2020年は120試合制。2026年は8月27日終了時点のペースを143試合制に換算。



過去10シーズンで最も多かったのは2022年の638個。次いで2019年の633個、2018年の624個となっている。



今季の約634～635個ペースが最後まで続けば、2022年にはわずかに届かないものの、2019年を上回る水準となる。過去10年と比較しても2番目に相当するペースだ。



短縮シーズンだった2020年を除く2016～2025年の9シーズン平均は601個。現在の2026年は、それを約34個、率にして約5.6％上回るペースとなっている。



「今季は死球が多い」という印象には、数字の裏付けがあると言えそうだ。















最も「当てている」のは巨人とオリックス



ただし、12球団すべてで同じように死球が増えているわけではない。



8月27日終了時点の与死球と被死球を並べると、球団ごとの違いがはっきり表れる。



ここでは投手陣が相手打者に与えたものを「与死球」、自軍の打者が受けたものを「被死球」とする。







球団与死球被死球差（被－与）

阪神3455+21

西武2748+21

日本ハム3447+13

DeNA4052+12

中日3344+11

ソフトバンク48480

広島3933-6

ロッテ5245-7

巨人5340-13

オリックス5338-15

楽天4831-17

ヤクルト5030-20







※差は「被死球－与死球」。プラスは当てた数より当てられた数が多く、マイナスはその逆。8月27日終了時点。



最も多く死球を与えているのは巨人とオリックスで、ともに53個。ロッテの52個、ヤクルトの50個、ソフトバンクと楽天の48個が続く。



一方、最少は西武の27個。中日が33個、阪神と日本ハムが34個となっており、最多の53個とは26個の差がある。















阪神は最多55死球 「当てた」より21個多い



被死球で12球団最多となっているのが阪神だ。



阪神打線はここまで55死球。一方、投手陣が与えた死球は34個にとどまり、「被死球－与死球」は+21となっている。



西武も与死球27に対して被死球48で+21。ただし、西武の場合は「被死球が極端に多い」というより、12球団最少となる与死球27個の少なさが差を大きくしている。



反対側で最も差が大きいのがヤクルト。被死球は12球団最少の30個だが、与死球は50個で、「当てた数」が「当てられた数」を20個上回っている。



楽天も48与死球に対して31被死球で17個差。オリックスは53対38で15個差、巨人は53対40で13個差となっている。



同じシーズンを戦っていても、「当てる／当てられる」のバランスは球団によって大きく異なる。



阪神の55死球、4分の1は巨人戦



12球団最多の55死球を受けている阪神は、対戦相手別でも偏りがある。



最も多いのは巨人戦の14個。阪神が受けた全55死球の25.5％を占める。



続いてDeNA、中日から各10個、広島から8個、ヤクルトから5個。交流戦ではオリックスから4個、ロッテから2個、楽天とソフトバンクから各1個を受けており、西武、日本ハム戦では死球はなかった。



阪神の被死球が多いというだけでなく、「どの相手から受けているのか」まで見ると、その内訳にも大きな差がある。



死球が多い投手は「ノーコン」なのか？



死球が多ければ、「制球が悪い投手が増えているのではないか」と考えたくなる。



そこで8月27日時点の規定投球回到達者20人について、対戦打者数に占める四球と死球の割合を比較した。



「四球率＝四球÷対戦打者」「死球率＝死球÷対戦打者」として算出すると、両者の相関係数は約0.49（0.4896）。四球率が高い投手ほど死球率も高くなる傾向は一定程度見られた。



ただし、個々の投手を見ると単純ではない。







投手球団四球死球四球率死球率

九里亜蓮オリックス52109.14%1.76%

ジャクソンロッテ4989.21%1.50%

山野太一ヤクルト2584.85%1.55%

東克樹DeNA1843.55%0.79%

渡邉勇太朗西武3607.14%0.00%







九里は569人の打者と対戦して52四球、10死球。ジャクソンも532人に49四球、8死球で、四球と死球の双方が多い。NPB公式でも8月26日時点の対戦打者数は九里569、ジャクソン532となっており、両投手は27日に登板していないため数字は変わっていない。



一方、山野は四球率4.85％ながら8死球を記録。反対に西武・渡邉勇太朗は504人と対戦し、36四球を与えているにもかかわらず死球は一つもない。



四球率と死球率には一定の関係が見られるものの、「死球が多い投手＝単純に制球が悪い投手」とまでは言えない結果となっている。















2022年の638死球を超えるか



8月27日時点で511個。現在のペースなら、2026年は約634～635死球でシーズンを終える計算になる。



過去10年最多の2022年は638個。現在の換算ペースとの差はわずか4個ほどだ。



一方で、球団別では与死球53個の巨人、オリックスから27個の西武まで約2倍の開きがあり、被死球でも阪神55個に対してヤクルトは30個。さらに投手個人を見ても、四球と死球が必ずしも同じように増えるわけではない。



2026年は確かに死球の多いシーズンとなっている。ただ、その中身を分解すると、単なる「プロ野球全体で制球が乱れている」という一言では捉えきれない。



残りシーズンで2022年の638個を超えるのか。12球団の「当てる／当てられる」の差とともに、今季の死球数も注目される。



※成績は2026年8月27日終了時点。



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【了】