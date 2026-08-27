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2026年のプロ野球で、最も多く相手打者に死球を与えている投手は誰なのか。







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8月27日終了時点では、オリックス・九里亜蓮が10与死球で12球団トップ。同僚のジェリーが9個で続き、松本晴（ソフトバンク）、ジャクソン（ロッテ）、山野太一（ヤクルト）、戸郷翔征（巨人）の4投手が8個で並んでいる。



ここでは、2026年シーズンのプロ野球12球団・与死球ランキングを紹介する。





2026年プロ野球・与死球ランキング



※8月27日終了時点。







順位投手球団与死球投球回

1九里亜蓮オリックス10135回2/3

2ジェリーオリックス998回2/3

3松本晴ソフトバンク895回1/3

3ジャクソンロッテ8130

3山野太一ヤクルト8128回1/3

3戸郷翔征巨人852回1/3

7瀧中瞭太楽天790回2/3

7小島和哉ロッテ786

7細野晴希日本ハム773回2/3

7廣池康志郎ロッテ785回1/3















九里亜蓮が10与死球で12球団最多



トップはオリックスの九里。135回2/3を投げ、10死球を与えている。



2位もオリックスのジェリーで9個。ジェリーは8月27日の楽天戦で2回2/3を投げたものの、この試合では死球を与えず、今季の与死球数は9個のままとなっている。



オリックスは投手陣全体でも8月27日時点で53死球を与えており、巨人と並んで12球団最多。個人ランキングでも1、2位をオリックス勢が占めている。









ロッテは上位10人に3投手



球団別で目立つのがロッテだ。



ジャクソンが8個、小島和哉と廣池康志郎が7個。上位10人のうち3人をロッテ勢が占めている。



ロッテ投手陣の与死球は52個で、巨人、オリックスの53個に次ぐ12球団3位。8月27日のソフトバンク戦でも毛利海大が1死球を与え、チームの数字は前日から1個増えた。



個人ランキングを見ても、複数の投手が上位に入っていることが分かる。













戸郷翔征は52回1/3で8死球



同じ8死球でも、投球回には大きな違いがある。



ジャクソンは130回、山野は128回1/3を投げて8死球。一方、巨人・戸郷は52回1/3で8死球を記録している。



単純な与死球数だけでなく、どれだけの投球機会で死球を与えているかを見ると、ランキングの印象も変わってくる。



なお、巨人はチーム全体で53与死球を記録し、オリックスと並んで12球団最多。戸郷のほかにもウィットリーが6個、田和廉、マタが4個を記録している。



パ・リーグ勢が上位を占める



12球団を通した上位10人を見ると、セ・リーグ勢は山野と戸郷の2人のみ。



残る8人はパ・リーグの投手で、オリックス2人、ロッテ3人、ソフトバンク、日本ハム、楽天から各1人が入っている。



今季、過去10年最多級のペースで死球が生まれているプロ野球。打者側のランキングだけでなく、与える側から見ても、球団や投手によって数字には大きな差が表れている。



※成績は2026年8月27日終了時点。



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【了】