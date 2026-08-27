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2026年のプロ野球で、最も多く相手打者に死球を与えている投手は誰なのか。
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8月27日終了時点では、オリックス・九里亜蓮が10与死球で12球団トップ。同僚のジェリーが9個で続き、松本晴（ソフトバンク）、ジャクソン（ロッテ）、山野太一（ヤクルト）、戸郷翔征（巨人）の4投手が8個で並んでいる。
ここでは、2026年シーズンのプロ野球12球団・与死球ランキングを紹介する。
2026年プロ野球・与死球ランキング
※8月27日終了時点。
順位投手球団与死球投球回
1九里亜蓮オリックス10135回2/3
2ジェリーオリックス998回2/3
3松本晴ソフトバンク895回1/3
3ジャクソンロッテ8130
3山野太一ヤクルト8128回1/3
3戸郷翔征巨人852回1/3
7瀧中瞭太楽天790回2/3
7小島和哉ロッテ786
7細野晴希日本ハム773回2/3
7廣池康志郎ロッテ785回1/3
九里亜蓮が10与死球で12球団最多
トップはオリックスの九里。135回2/3を投げ、10死球を与えている。
2位もオリックスのジェリーで9個。ジェリーは8月27日の楽天戦で2回2/3を投げたものの、この試合では死球を与えず、今季の与死球数は9個のままとなっている。
オリックスは投手陣全体でも8月27日時点で53死球を与えており、巨人と並んで12球団最多。個人ランキングでも1、2位をオリックス勢が占めている。
ロッテは上位10人に3投手
球団別で目立つのがロッテだ。
ジャクソンが8個、小島和哉と廣池康志郎が7個。上位10人のうち3人をロッテ勢が占めている。
ロッテ投手陣の与死球は52個で、巨人、オリックスの53個に次ぐ12球団3位。8月27日のソフトバンク戦でも毛利海大が1死球を与え、チームの数字は前日から1個増えた。
個人ランキングを見ても、複数の投手が上位に入っていることが分かる。
戸郷翔征は52回1/3で8死球
同じ8死球でも、投球回には大きな違いがある。
ジャクソンは130回、山野は128回1/3を投げて8死球。一方、巨人・戸郷は52回1/3で8死球を記録している。
単純な与死球数だけでなく、どれだけの投球機会で死球を与えているかを見ると、ランキングの印象も変わってくる。
なお、巨人はチーム全体で53与死球を記録し、オリックスと並んで12球団最多。戸郷のほかにもウィットリーが6個、田和廉、マタが4個を記録している。
パ・リーグ勢が上位を占める
12球団を通した上位10人を見ると、セ・リーグ勢は山野と戸郷の2人のみ。
残る8人はパ・リーグの投手で、オリックス2人、ロッテ3人、ソフトバンク、日本ハム、楽天から各1人が入っている。
今季、過去10年最多級のペースで死球が生まれているプロ野球。打者側のランキングだけでなく、与える側から見ても、球団や投手によって数字には大きな差が表れている。
※成績は2026年8月27日終了時点。
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