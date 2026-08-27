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プロ野球で最も多く死球を受けた打者は誰なのか。







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NPBの通算記録では、清原和博の196死球が歴代最多。2位は竹之内雅史の166個、3位は衣笠祥雄の161個となっている。



現役では楽天・鈴木大地が147死球でトップ。歴代でも6位につけており、5位・村田修一の150個まであと3個に迫っている。



ここでは、プロ野球の歴代死球ランキングと現役選手の上位を紹介する。





プロ野球・歴代死球ランキング



※2026年8月27日終了時点。







順位選手死球実働期間試合

1清原和博1961986～20082338

2竹之内雅史1661968～19821371

3衣笠祥雄1611965～19872677

4阿部慎之助1522001～20192282

5村田修一1502003～20171953

6鈴木大地1472012～20261800

7井口資仁1461997～20171915

8中島宏之1412002～20241948

9稲葉篤紀1381995～20142213

10井上弘昭1371968～19851531

11田淵幸一1281969～19841739

12青木宣親1232004～20241724

13野村克也1221954～19803017

14松中信彦1181997～20151780

15加藤俊夫1161967～19851507

16王貞治1141959～19802831

16谷繁元信1141989～20153021

18城島健司1131995～20121323

19古田敦也1111990～20072008

19糸井嘉男1112007～20221727















歴代最多は清原和博の196死球



歴代1位は清原の196死球。2338試合に出場した現役生活で、200個目前まで死球を積み重ねた。



2位の竹之内が166個で、その差は30個。清原だけが突出して200個に迫っており、現在も破られていないプロ野球記録となっている。



歴代上位には衣笠、阿部、村田、井口、中島、稲葉ら長く主力としてプレーした打者が並ぶ。



近年の選手では青木が123個で歴代12位。NPBでは1724試合に出場し、2010年に18個、メジャーから復帰した2018年には19個の死球を記録した。













現役最多は鈴木大地、歴代6位



現役選手に限ると、鈴木大地が147個で大きくリードしている。



現役選手・通算死球ランキング







順位選手死球実働期間試合

1鈴木大地1472012～20261800

2中村剛也982003～20262159

3柳田悠岐962011～20261573

4中村奨吾912015～20251268

5浅村栄斗832010～20262131

5山川穂高832014～20261105

7栗山巧822004～20262322

8大島洋平812010～20261966

9會澤翼762009～20251086

10宗佑磨702016～2026909







2位の中村剛也が98個のため、鈴木は現役2位に49個差をつけている。



さらに歴代でも6位。5位の村田まであと3個、4位の阿部まであと5個となっており、今後さらに順位を上げる可能性もある。















森下翔太はプロ4年で50死球



阪神・森下翔太は2026年8月27日時点で通算50死球を記録している。



2023年のプロ入りから11、12、12、15個と4年連続で2桁。まだ通算480試合、2019打席ながら、現役上位の角中勝也が記録する52個まで、あと2個に迫っている。



坂本勇人が実働20年、9755打席で38死球であることと比べても、森下のペースは際立つ。



現役最多の鈴木は6884打席で147死球。打席数に占める死球の割合を単純計算すると、鈴木が約2.14％なのに対し、森下は約2.48％となり、現時点では森下が上回っている。



プロ4年目の森下が今後どこまで数字を伸ばすのか。196個という清原の歴代記録はまだ遠いものの、すでに「死球の多い打者」として目を引く数字を残している。



※記録は2026年8月27日終了時点。



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【了】