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2026年のプロ野球で、最も多く死球を受けている打者は誰なのか。



8月27日終了時点では、阪神タイガースの森下翔太が15死球で12球団トップ。2位の牧秀悟、蝦名達夫（ともにDeNA）、藤原恭大（ロッテ）の10死球に5個差をつけている。



ここでは、2026年シーズンのプロ野球12球団の死球ランキングを紹介する。





2026年プロ野球・死球ランキング



※8月27日終了時点。死球率は「死球÷打席」で算出。







順位選手球団死球打席死球率

1森下翔太阪神154963.02%

2牧秀悟DeNA103522.84%

2蝦名達夫DeNA102833.53%

2藤原恭大ロッテ103452.90%

5水野達稀日本ハム94631.94%

5清宮幸太郎日本ハム94162.16%

5宗佑磨オリックス94452.02%

8浦田俊輔巨人84111.95%

8大山悠輔阪神84681.71%

8細川成也中日84951.62%

11ファビアン広島73102.26%

11栗原陵矢ソフトバンク75041.39%

11林安可西武72133.29%

11度会隆輝DeNA73841.82%

11牧原大成ソフトバンク74271.64%

16古賀優大ヤクルト62802.14%

16泉口友汰巨人64091.47%

16福島圭音阪神61474.08%

16西川史礁ロッテ64631.30%

16長谷川信哉西武62362.54%

16渡部聖弥西武64141.45%

16ソトロッテ63361.79%

















森下翔太が15死球で12球団トップ



トップに立っているのは阪神の森下。496打席で15死球を記録しており、およそ33打席に1度の割合で死球を受けている計算になる。



森下は2023年のプロ入りから11、12、12死球を記録。今季もすでに15個に達し、4年連続で2桁死球となっている。通算では50死球となった。



今季2位は牧、蝦名、藤原の10個。森下はこの3人に5個差をつけており、現時点では12球団の中でも突出した数字となっている。

















死球率では福島圭音が4％超



打席数に占める死球の割合を見ると、ランキングの見え方は少し変わる。



6死球の阪神・福島圭音は147打席で、死球率は4.08％。出場機会が異なるため単純比較はできないものの、約25打席に1度の割合で死球を受けている。



蝦名も283打席で10死球、死球率3.53％。西武・林安可は213打席で7死球、3.29％となっている。



一方、死球数トップの森下も3.02％。500打席近くに立ちながら3％を超えている点からも、今季の死球の多さが際立っている。



※成績は2026年8月27日終了時点。



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【了】