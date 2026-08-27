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2026年のプロ野球では、死球の多さがたびたび話題になっている。では、12球団で最も多く相手打者に死球を与えているのはどこなのか。反対に、最も多く死球を受けている球団はどこなのか。







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8月27日終了時点では、与死球最多は巨人とオリックスの53個、被死球最多は阪神の55個。一方、与死球が最も少ない西武は27個にとどまるなど、球団によって大きな差が出ている。



ここでは、12球団の「当てた数」と「当てられた数」を一覧で紹介する。











12球団「与死球・被死球」早見表



※「差」は被死球－与死球。プラスは「当てた数より当てられた数が多い」ことを示す。8月27日終了時点。







球団与死球被死球差（被－与）

阪神3455+21

西武2748+21

日本ハム3447+13

DeNA4052+12

中日3344+11

ソフトバンク48480

広島3933-6

ロッテ5245-7

巨人5340-13

オリックス5338-15

楽天4831-17

ヤクルト5030-20







「当てられた数」が「当てた数」を最も大きく上回っているのは阪神と西武で、ともに21個差。



ただし、その内訳は異なる。阪神は被死球が12球団最多の55個。一方の西武は被死球48個に対し、与死球が12球団最少の27個となっている。



反対に、ヤクルトは被死球が12球団最少の30個ながら、投手陣は50死球を与えており、差は「-20」。楽天も48与死球、31被死球で「-17」となっている。



阪神はどの球団から当てられている？ 最多は巨人の14個



12球団最多となる55死球を受けている阪神。では、どの球団との対戦で多く死球を受けているのか。



対戦相手別に見ると、最も多いのは巨人の14個。DeNAと中日が10個で続いている。



阪神の相手球団別・被死球数







順位相手球団被死球対戦試合数

1巨人1420

2DeNA1018

2中日1022

4広島818

5ヤクルト518

6オリックス43

7ロッテ23

8楽天13

8ソフトバンク13

10西武03

10日本ハム03

合計55114







巨人戦の14個は、阪神が今季受けた55死球の約25％を占める。単純計算では、巨人戦では20試合で14個、約1.4試合に1個のペースで死球を受けていることになる。



交流戦では楽天戦の4個が最多。一方、西武、日本ハムとの3連戦では死球はなかった。ロッテ戦では2個、オリックス、ソフトバンク戦では各1個だった。

















阪神は55個当てられて、与えたのは34個



阪神の数字をもう一度見ると、被死球55個に対して与死球は34個。その差は21個に達する。



12球団で与死球が最も多い巨人、オリックスの53個と比べると、阪神投手陣の34個は決して多くない。それでも打者側では12球団で最も多く死球を受けている。



さらに阪神では、森下翔太が一人で15死球を記録。大山悠輔も8個、福島圭音も6個と複数の選手がランキング上位に入っている。



同じ「死球」でも、当てる側と当てられる側では球団ごとに大きな違いがある。12球団を並べてみると、今季の死球を巡る特徴がより鮮明に見えてくる。



※成績は2026年8月27日終了時点。



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