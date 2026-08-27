







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手は、移籍1年目の今季、キャリア最低水準の成績に苦しんでいる。それでも直近では打席内容に改善が見られ、デーブ・ロバーツ監督は復調への手応えを口にした。米メディア『ニューヨーク・ポスト』のジャック・ハリス記者が報じている。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



タッカーは今季、24日（日本時間25日）時点で打率.231、OPS.689と、期待を大きく下回る数字にとどまっている。4年総額2億4000万ドル（約381.8億円）の大型契約で加入したこともあり、精神面への影響や自信の低下を指摘する声も増えていた。



しかし、タッカーはまだシーズンが約1か月半残っていることを強調し、毎日改善を続ける考えを示した。大谷翔平選手らチームメートからも支えられており、シーズンを良い形で終えることに集中しているという。



ロバーツ監督も、ピッツバーグ・パイレーツとのシリーズで11打数で安打2に終わった数字以上に、打席内容を評価した。2つの四球を選び、三振も1度だけだったことから、精神的にも打席でより余裕が生まれていると感じている。



一方で、タッカー自身は「確かに苦戦している。チームを勝利に導きたいし、クラブハウスの仲間や試合に来てくれるファンのために、もっといいプレーをしたいと思っている。今年はもっといい成績を残せたらよかったのにと思う」と言及した。













【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】