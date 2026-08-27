







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間27日、アトランタ・ブレーブスと戦い5-6で敗れた。この試合ではテオスカー・ヘルナンデス外野手に痛い守備のミスが出たが、ファンからもかなりやり玉に挙げられているようだ。米メディア『スポーツスキーダ』が報じた。



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3-2とドジャース1点リードの4回裏1死二、三塁。左翼のテオスカーはフェンス手前まで飛んだ打球に追いつきグラブを出したが、目測を誤ったのかまさかの落球。この間に2者が生還する痛すぎるミスとなった。



同メディアは「テオスカーはフェンスに向かって飛んでくるボールにグラブを掲げたが、走りすぎてしまったのかタイミングを誤ったようだった。その結果、打球を捕り逃してしまったため、ファンたちはネット上で不満の声を上げた」と言及。



その上で、「もう彼にはうんざりだ。チームから追い出してくれ」、「あんなプレーをしていたら、ドジャースは優勝できないだろう」、「もういい加減にしろ。テオのバットが安定してチームの助けになっていないなら、彼を起用し続ける理由なんてない」といった厳しい声が寄せられていることを伝えている。











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