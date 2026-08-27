メジャー1年目から長打力と選球眼を発揮しているシカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆。今季の打席結果を詳しく見ると、実に半分を超える打席が「三振か四球」で終わっている。なぜ、これほど偏っているのか。ヤクルト時代からの推移とカウント別成績をたどると、その打撃スタイルの変化が見えてくる。（文・八木遊）

[caption id="attachment_280397" align="aligncenter" width="1200"] シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（写真：Getty Images）[/caption]

メジャー1年目の村上宗隆（ホワイトソックス）自身を象徴するような試合だった。

現地8月26日（日本時間27日）、レンジャーズ戦に「2番・一塁」で出場した村上は5打席で2三振、2四球。安打は生まれなかったが、2度の出塁でチームに貢献した。

実は今季の村上は、三振か四球で終わる打席が極端に多い。26日終了時点で429打席に立ち、145三振、74四球。三振と四球を合わせた219打席は全体の51.0％に達し、規定打席到達者138人の中でトップだ。

2位のニック・カーツ（アスレチックス）も50.7％と僅差で続くが、50％を超えているのはこの2人だけ。3位には47.8％のカイル・シュワーバー（フィリーズ）が続く。

ただ、村上の51.0％はメジャー移籍後に突然生まれた数字ではない。

ヤクルト時代を振り返ると、三振と四球を合わせた割合は2021年の38.9％を起点に、2022年40.2％、2023年43.2％、2024年46.7％と上昇が続いていた。2025年は224打席で42.9％に下がったものの、打席結果が三振か四球に集まる傾向は、メジャー移籍前から徐々に強まっていた。

もちろん、NPBとMLBでは環境や投手の質も異なるため、数字を単純に並べて比較することはできない。それでも、そうした傾向がヤクルト時代から見られたことは確かだ。

今季の村上は、ヤクルト時代と何が変わったのか。

目につくのは四球率よりも三振率だ。2022年には四球率19.3％を記録しており、今季の17.2％より高かった。一方、三振率は2022年の20.9％から、2023年28.1％、2024年29.5％、今季33.8％へと上昇している。

[caption id="attachment_286242" align="aligncenter" width="940"] 村上宗隆の三振率・四球率・三振＋四球率の推移[/caption]

もともと高かった四球率に三振の増加が重なった結果、「三振か四球」で終わる打席が半数を超えるところまで来た、とみることができる。

さらに、2ストライクに追い込まれた後の各カウントでのOPSをMLB平均と比べると、その特徴はより鮮明になる。

[caption id="attachment_286241" align="aligncenter" width="657"] 村上宗隆の2ストライク時OPSとMLB平均[/caption]

村上のOPSは0-2で.115、1-2で.269、2-2で.375。いずれもMLB平均を下回っている。

一方、フルカウントでは.981まで上昇し、MLB平均の.772を大きく上回る。前日時点ではフルカウントで40四球を選んでおり、追い込まれても3ボールまで持ち込んだ打席では、四球が大きな比重を占めているのだ。

近年ではジョーイ・ギャロやアダム・ダンも、三振と四球を合わせた割合が50％を超えるシーズンを記録している。ギャロは2021年に52.6％、ダンは2012年に50.4％。

ともに三振の多さを抱えながらも、ギャロは38本塁打、ダンは41本塁打と、それを補って余りある長打力を示していた。

村上も今季すでに29本塁打。残り約1か月、三振の多さと向き合いながら、四球や長打をどこまで上積みできるかが焦点になる。

ギャロやダンのように、極端な打撃スタイルをさらなる長打へ結びつけられるか。メジャー1年目の締めくくりは、まだこれからだ。

【著者プロフィール】

八木遊（やぎ・ゆう）

1976年生まれ。スポーツライター。米国で大学院を修了後、某スポーツデータ会社に就職。プロ野球、MLB、NFLなどの業務に携わる。現在は、MLBを中心とした野球記事、および競馬記事を執筆中。

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