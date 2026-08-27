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読売ジャイアンツの皆川岳飛外野手は27日、中日ドラゴンズとのファーム・リーグ公式戦に「1番・左翼」でスタメン出場。5回の第3打席で、2試合連続となる今季ファーム第2号2ラン本塁打を放った。







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巨人が0-3とリードを許して迎えた5回表。2死から9番・川原田純平が四球を選び、一塁に走者を置いて皆川が打席に入った。



中日先発・仲地礼亜が投じたスライダーを皆川が振り抜くと、打球は高々と舞い上がり、そのまま右翼方向の“ホームランウィング”へ。1点差に迫る第2号2ランとなった。



皆川は前日の同カードでも、中日先発・松葉貴大からファーム公式戦初本塁打となる先制ソロを放っており、これで2試合連続本塁打。実績のある投手を相手に、持ち味の打撃で存在感を示している。



この日は初回の第1打席でもセンターへの二塁打を放ち、4打数2安打2打点。リードオフマンとして活躍を見せたが、巨人は2-4で中日に敗れた。



皆川は前橋育英高、中央大を経て、2025年ドラフト4位で巨人に入団した右投げ左打ちのルーキー外野手。中央大では東都大学リーグ史上25人目となる通算100安打を達成し、4年秋には打率.447で首位打者に輝いた。



走攻守に高い能力を備える左打者は、ルーキーイヤーから一軍デビューを果たし、ここまで11試合に出場。ファームでは、この日の成績を加えて72試合で打率.300、2本塁打、24打点、14盗塁を記録している。



調子を上げる23歳が、再昇格へ向けて力強いアピールを続けている。





























【動画】低めのスライダーを捉えた、皆川岳飛の2戦連発2号弾



DAZNベースボールのXより





“もう下がれない！”



ファーム初アーチから2戦連発

皆川岳飛が2ランホームラン



⚾️中日×巨人（ファーム）

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【了】