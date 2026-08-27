







東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズの石川雅規投手が27日、読売ジャイアンツ戦に今季初先発。25年連続勝利を狙ったが、まさかのアクシデントで途中交代となった。







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25年連続勝利を狙う大ベテランが、初回から悲劇に見舞われた。今季初先発となった石川雅規だったが、巨人の先頭打者・浦田俊輔にヒットを浴びると、続く佐々木俊輔、松本剛に連続タイムリーを浴び2失点。



さらには4番・ダルベックにはツーランホームランを浴び4点目を失うと、その後も死球、ヒットでランナーを貯めると、鈴木大和を打席に迎えた場面で途中交代。何らかのアクシデントがあったとみられ、2番手・松本健吾がマウンドに上がった。



巨人打線は猛攻を続け、この回一挙6得点。初回から6-0と大量リードを奪い、巨人先発・マタを援護している。











試合はその裏にヤクルトが1点を返し、巨人が6-1とリードしている。























【動画】25年目左腕石川雅規、ダルベックに痛恨アーチ被弾…

DAZNベースボールの公式Xより













首位へ向けて



初回から牙を向くジャイアンツ打線

ダルベック 第22号2ランホームラン



⚾️ヤクルト×巨人

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【了】