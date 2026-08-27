埼玉西武ライオンズの蛭間拓哉（写真：産経新聞社）


　


　27日のプロ野球公示で、埼玉西武ライオンズは蛭間拓哉選手を一軍登録から抹消した。
 


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　蛭間は2022年ドラフト1位で早稲田大から西武に入団したプロ4年目外野手。
 
　ルーキーイヤーから56試合に出場するなど定着が期待されていたが、昨季は自己最小の12試合に出場に留まり、打率.176と苦しんだ。
 
　一軍定着へ向けて巻き返しが期待されていた今季だったが、ここまで28試合に出場し、打率.269、0本塁打、6打点とアピール出来ず、27日に登録抹消となった。
 

　

 
　一方、今季のファームではここまで52試合の出場で打率.304と結果を残しており、出塁率も.360をマークしている。
 
　二軍での好調ぶりを一軍でどう発揮するかが、レギュラー定着への課題となっている。
 
　ドラフト1位で期待を受けて入団した外野手だけに、ファームで状態を整えて再び一軍の座をつかみたいところだ。



 



  


　


【動画】ファームでは圧巻！蛭間拓哉、逆方向への衝撃ホームラン
DAZNベースボールのXより
 

　

 

⚠️伸び過ぎ注意⚠️

逆方向へぐんぐんと
蛭間拓哉 第2号ホームラン

⚾️西武×中日（ファーム）

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【了】