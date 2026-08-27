







27日のプロ野球公示で、埼玉西武ライオンズは蛭間拓哉選手を一軍登録から抹消した。







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蛭間は2022年ドラフト1位で早稲田大から西武に入団したプロ4年目外野手。



ルーキーイヤーから56試合に出場するなど定着が期待されていたが、昨季は自己最小の12試合に出場に留まり、打率.176と苦しんだ。



一軍定着へ向けて巻き返しが期待されていた今季だったが、ここまで28試合に出場し、打率.269、0本塁打、6打点とアピール出来ず、27日に登録抹消となった。











一方、今季のファームではここまで52試合の出場で打率.304と結果を残しており、出塁率も.360をマークしている。



二軍での好調ぶりを一軍でどう発揮するかが、レギュラー定着への課題となっている。



ドラフト1位で期待を受けて入団した外野手だけに、ファームで状態を整えて再び一軍の座をつかみたいところだ。



























【動画】ファームでは圧巻！蛭間拓哉、逆方向への衝撃ホームラン

DAZNベースボールのXより













⚠️伸び過ぎ注意⚠️



逆方向へぐんぐんと

蛭間拓哉 第2号ホームラン



⚾️西武×中日（ファーム）

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【了】