





プロ野球 最新情報（最新ニュース）



27日のプロ野球公示で、阪神タイガースは津田淳哉投手を一軍登録から抹消した。



津田は奈良・高田商高、大阪経済大を経て、2023年のドラフト6位で阪神に入団。プロ3年目の今季は一軍デビューを果たし、リリーフとして登板を重ねている。



6月10日の一軍再昇格後は6試合に登板し、7回1/3を投げて4失点。7月24日に登録を抹消されると、ファームで7試合に救援登板して計7回を1失点、防御率1.29と結果を残し、8月21日に再び一軍へ昇格した。



再昇格後、初登板となった8月25日の中日ドラゴンズ戦では、3点を追う8回に登板。四球を一つ与えたものの、1イニングを無安打無失点に抑えた。



翌26日の同カードでは、0-3のビハインドで迎えた7回に3番手としてマウンドへ。先頭のジェイソン・ボスラーに二塁打を許すと、続く福永裕基に適時打を浴びた。



その後は上林誠知を右飛、細川成也を見逃し三振に仕留めたものの、ミゲル・サノーへの四球と石川昂弥への死球で2死満塁のピンチを招いた。



最後は花田旭を空振り三振に抑え、さらなる失点は阻止。1回を24球で2安打、2奪三振、1四球、1死球、1失点だった。



今季の一軍成績は9試合に登板して0勝0敗、防御率4.35。計10回1/3を投げ、11安打、5四球、8奪三振、5失点を記録している。



一方ファームでは29試合に登板し、0勝1敗6セーブ、防御率1.78という成績を残している。



奇しくも25歳の誕生日当日の登録抹消となった津田。規定により、9月6日以降に再登録が可能となる。























【関連記事】















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】