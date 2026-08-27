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福岡ソフトバンクホークス 最新情報
27日のプロ野球公示で、福岡ソフトバンクホークスは石塚綜一郎選手を一軍登録から抹消した。
石塚は2019年育成ドラフト1位で黒沢尻工高からソフトバンクに入団した高卒7年目捕手。
昨季は24試合に出場し、打率.236、0本塁打、6打点をマーク。限られた出場機会の中で経験を積み、捕手陣の競争に加わっていた。
今季は6月のオリックス戦で直球を顔面に受ける死球で離脱。
手術を経て復帰し、8月11日に再び一軍登録されていたが、昇格後3試合で9打数1安打、打率.111の成績に。15日の楽天戦後は一軍での出場はなく、27日に登録抹消となった。
今季はここまで7試合に出場し、打率.250、0本塁打、3打点の成績となっている。捕手陣の競争が続く中、再昇格時には攻守両面でさらに存在感を高められるか。
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