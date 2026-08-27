







千葉ロッテマリーンズ 最新情報



千葉ロッテマリーンズの宮崎竜成内野手は27日、横浜DeNAベイスターズとのファーム交流戦に「7番・二塁」でスタメン出場。2回の第1打席で、今季ファーム第3号となる先制2ラン本塁打を放った。



両チーム無得点で迎えた2回裏。1死から立松由宇がセンター前ヒットを放ち、一塁に走者を置いて宮崎が打席に入った。



DeNA先発の坂口翔颯に対し、カウント2-1からの4球目を豪快に振り抜く。打った瞬間に本塁打を確信した宮崎は、ゆっくりと歩きながら打球の行方を見届けた。



高々と舞い上がった打球はライトスタンドへ到達。力強い一振りで、ロッテに2点の先制点をもたらした。



宮崎は7回の第3打席で四球を選び、後続の松石信八が放った2点適時二塁打で生還。この日は2打数1安打2打点2得点、1四球を記録した。



ロッテは宮崎と石川慎吾の本塁打などで5得点を挙げたものの、DeNAに5-7で敗れた。



宮崎は創志学園高、立命館大、ヤマハを経て、2024年ドラフト2位でロッテに入団。173センチ、90キロのがっしりとした体格から繰り出す長打力を持ち味とする左打ちの内野手だ。



ルーキーイヤーの昨季は一軍で39試合に出場し、打率.194、3打点を記録。プロ2年目の今季は一軍で34試合に出場し、打率.143ながら6月にプロ初本塁打もマークしている。



ファームでは、この日の一発を加えて31試合で打率.283、3本塁打、16打点。打った瞬間に確信する豪快な先制弾で、パワーを改めて印象づけた。

































【動画】打った瞬間の確信歩き！宮崎竜成のファーム第3号2ラン



DAZNベースボールの公式Xより













魅力溢れるパワー



打った瞬間の確信歩き

宮崎竜成がファーム第3号ホームラン



⚾️ロッテ×DeNA（ファーム）

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【了】