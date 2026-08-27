







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今年５月～７月にかけ、キケ・ヘルナンデス内野手が左腹斜筋損傷による長期離脱を経験した。チームはもちろん本人にとっても苦しい時間となったが、そんな同選手を『ポケモン』が救っていたという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同メディアによると、キケは子どもの頃にポケモンカードを集めていたというが、離脱期間中の息抜きとしてその趣味を再開。「最初のパックを開けた瞬間、たくさんの思い出が蘇ってきて、子どもに戻ったような気持ちになった。思い出だけでなく、匂いやパックを開けるときの感覚とか、そういうものが全部蘇ってきたんだ。自分がそういうものを必要としていた時期に、大きな喜びを与えてくれた。故障していて、精神的にもあまりいい状態ではなかったからね」と、メンタル面で大きな助けになったという。



また、そのキケの姿を見ていた娘もカード収集にハマったそうで、「ポケモンも開けるし、ディズニーもマイリトルポニーも、本当に色々なカードのパックを開けていて、それはすごくいいことだと思っている。僕自身が楽しめるだけじゃなく、家族の絆を深めることにもつながっている」と、今では家族全体で楽しんでいるという。



離脱直後はかなり気落ちしていたというキケだが、うまくリフレッシュできる方法を見つけられたのは不幸中の幸いだったかもしれない。











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