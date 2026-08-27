







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズの井上朋也は27日、千葉ロッテマリーンズとのファーム交流戦に「4番・指名打者」でスタメン出場。3回の第2打席で、3試合連続となる今季ファーム第7号の満塁本塁打を放った。



一発が飛び出したのは、DeNAが0-2とリードを許して迎えた3回表。濱将乃介と京田陽太の安打、加藤響と井上絢登の四球などで1死満塁の好機をつくり、井上朋が打席に入った。



ロッテの2番手・茨木佑太に対し、カウント3-1からの5球目を豪快に振り抜く。高々と舞い上がった打球はそのままセンターのフェンスを越え、今季ファーム第7号となる逆転の満塁本塁打となった。



井上朋の一振りで、DeNAは一気に4-2と試合をひっくり返した。



井上朋は25日の同カードで第5号2ラン、26日には第6号2ランを放っており、これで3試合連続本塁打。3試合で計10打点と、まさに「覚醒」を印象づける活躍を見せている。この日は5打数1安打4打点で、チームも7-5で勝利した。



井上朋は、花咲徳栄高から2020年ドラフト1位で福岡ソフトバンクホークスに入団。2023年には一軍初本塁打を記録するなど、長打力を武器に将来を期待されてきた。



2026年5月、尾形崇斗投手とともに山本祐大捕手との交換トレードでDeNAに加入。新天地で再スタートを切り、一軍ではここまで5試合に出場している。



この日の成績を加えると、今季のファームでは46試合に出場して打率.314、7本塁打、42打点。3戦連発となる、豪快なグランドスラムで一軍再昇格に向けてアピールを続けている。































【動画】覚醒の3戦連発！井上朋也の7号満塁弾がこちら

DAZNベースボールの公式Xより













覚醒の時



井上朋也 3戦連発🌈

今日はセンターへの満塁ホームラン



⚾️ロッテ×DeNA（ファーム）

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【了】