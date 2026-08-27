







大谷翔平 最新情報



ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が26日（日本時間27日）、敵地で行われたアトランタ・ブレーブス戦に「1番・指名打者」で先発出場。二塁打を含む5打数2安打、1盗塁の活躍を見せた。



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ドジャースが3－1とリードして迎えた4回表、2死一塁で第3打席に入った大谷。ブレーブス先発のAJ・スミス＝ショーバーが投じた外角低めのスプリットにバットを折られながらも、右前へ運んだ。



続くフレディ・フリーマンの打席では二盗に成功させ、今季の盗塁数を10個とした。



大谷は2点を追う7回の第4打席でも、初球のスライダーを捉えて右翼へ二塁打。無死二塁の好機を作ると、フリーマンの安打で三塁へ進み、ムーキー・ベッツの適時打で生還した。



この日は5打数2安打、1盗塁、1得点を記録し、7試合ぶりのマルチ安打。今季成績を打率.288、30本塁打、80打点、10盗塁、OPS.934とした。



ドジャースは7回にベッツの適時打とトミー・エドマンの押し出し四球で5－5の同点に追いつく。しかし9回裏、タナー・スコットがキム・ハソンに適時打を浴び、5－6でサヨナラ負けを喫した。





























【動画】二塁打含むマルチ安打！大谷翔平の2安打＆今季10個目の盗塁

MLBの公式Xより













🔥 ツーベース含むマルチヒットの活躍！



4回：ヒットで出塁

→今季10個目の盗塁に成功⚡️



7回：ライトへのツーベースヒット

→ベッツのタイムリーで生還！ が1点差に詰め寄りました

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【了】