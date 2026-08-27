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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は26日（日本時間27日）、敵地アトランタ・ブレーブス戦に先発登板。4回途中に緊急降板し、試合後には右手中指のマメによって負傷者リスト（IL）入りが発表された。米メディア『ラウンド・テーブル』のエイドリアン・メディーナ記者が綴っている。



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佐々木はこの日、初回にマット・オルソン内野手にソロ本塁打を浴びて1点を失うが、続く2回と3回を無失点に抑えた。



問題が起きたのは4回。佐々木が犠牲フライで2点目を失い、さらに二塁打を打たれた後、トレーナーがマウンド上の佐々木を診察した際に右手中指にマメができていた。最終的にドジャースが3-2でリードし、一死走者2、3塁の状況でマウンドを降りた。



直後にエドガルド・エンリケス投手が走者を返してしまったため、この日の佐々木は3回1/3（66球）を投じ、被安打6、奪三振3、与四球2、失点4の記録となった。



試合後には佐々木のIL入りも発表され、デーブ・ロバーツ監督は「今日のマメの深刻さを考えると、IL入りは避けられない状況だ」と言及した。











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