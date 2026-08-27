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読売ジャイアンツの佐々木俊輔は26日、神宮球場で行われた東京ヤクルトスワローズ戦に「2番・中堅」でスタメン出場。6回に今季第9号のソロ本塁打を放ち、恒例の全力疾走でダイヤモンドを駆け抜けた。







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巨人が0－2とリードを許して迎えた6回。この回の先頭打者として佐々木が打席に入った。



ヤクルト先発・山野太一が投じた初球のスライダーを捉えると、打球は右中間方向へ大きく伸び、そのままスタンドへ飛び込んだ。



反撃の第9号ソロを放った佐々木は、柵越えを確認してもペースを緩めない。そのまま全力でダイヤモンドを一周し、瞬く間に本塁へ生還した。



佐々木は8回にもバットを折りながら右前安打を放つと、9回には二死一塁から右翼へ適時二塁打。この日は5打数3安打2打点と、チームの全5得点のうち2点をたたき出した。



巨人は8回にボビー・ダルベックの2点適時二塁打で3－2と逆転。直後に同点とされたものの、9回に甲斐拓也の今季1号ソロ本塁打と佐々木の適時二塁打で2点を加え、5－3でヤクルトを下した。



佐々木はこれで今季95試合に出場し、打率.277、9本塁打、33打点、8盗塁。走攻守で持ち味を発揮し、優勝争いを続けるチームを支えている。





























【動画】ホームランでもこの走り！佐々木俊輔が山野から放った第9号



DAZNベースボールのXより





速すぎる🏃



恒例の全力疾走

佐々木俊輔 第9号ホームラン



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【了】