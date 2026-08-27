







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズのミゲル・サノーは26日、バンテリンドームで行われた阪神タイガース戦に「4番・一塁」でスタメン出場。6回に、3試合連続となる今季第20号のソロ本塁打を放った。







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中日が2－0とリードして迎えた6回裏、1死走者なしで打席には4番のサノー。阪神先発の伊藤将司が投じた2球目、内側のカットボールをサノーが豪快に振り抜いた。



高々と舞い上がった打球は左中間スタンドへ一直線。打った瞬間に本塁打と分かる豪快な一発で、中日が3－0とリードを広げた。



サノーは23日のヤクルト戦で18号2ランを放つと、25日の阪神戦でも19号2ラン。これで3試合連続本塁打となり、出場71試合で20本塁打の大台へ到達した。



メジャー通算164本塁打を誇る大砲は、8月だけで7本塁打。打率は.223ながら、長打率.506、OPS.814と持ち味の長打力を発揮している。



中日は、7回にも1番・福永裕基の適時打で追加点。投げては先発の涌井秀章が6回5安打無失点と好投し、4－0で阪神を下した。



中日はこれで今月2度目の5連勝。3試合連続アーチと勢いに乗る助っ人のバットが、上位追撃を目指すチームをけん引している。































【動画】圧巻の3試合連発…サノーが放った第20号ホームラン

DAZNベースボールのXより













紛れもない大砲



圧巻の3試合連発💥💥💥

サノー 出場71試合で第20号弾



⚾️中日×阪神

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【了】