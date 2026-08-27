【中日】ウイング越えの豪快弾…“好調リードオフマン”が今季4号＆3安打2打…









中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの福永裕基は26日、バンテリンドームナゴヤで行われた阪神タイガース戦に「1番・二塁」でスタメン出場。5回に、今季第4号となるソロ本塁打を放った。







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中日は初回、福永の中前安打をきっかけに1点を先制。そのまま1－0で迎えた5回裏、2死走者なしで福永に第3打席が回った。



阪神先発は左腕の伊藤将司。カウント2－2からの5球目、甘く入ったチェンジアップを福永が振り抜いた。



力強く捉えた打球は左翼方向へ高々と舞い上がり、ホームランウイングを越えてスタンドへ。貴重な追加点となる第4号ソロで、中日が2－0とリードを広げた。



福永は7回にも無死二塁から中前適時打を放ち、この試合は5打数3安打2打点、2得点と大活躍。先制点につながる安打、本塁打、適時打と、リードオフマンとして打線をけん引した。



中日は6回にミゲル・サノーの20号ソロでも加点。先発の涌井秀章が6回5安打無失点と好投し、救援陣も阪神打線に得点を許さず、4－0で完封勝利を収めた。



福永はこれで6試合連続安打。8月は月間打率.330、2本塁打と好調を維持し、今季成績を打率.280、4本塁打、19打点としている。



中日はこれで今月2度目の5連勝。好調な福永が攻撃陣を引っ張り、上位追撃へ勢いを増している。































【動画】ウイング越えてスタンドへ、福永裕基の4号ホームラン

DAZNベースボールのXより













スタンドへGO



ウイングを越えた

福永裕基 第4号ホームラン



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【了】