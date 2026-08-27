







中日ドラゴンズ 最新情報



中日ドラゴンズの細川成也は26日、バンテリンドームナゴヤで行われた阪神タイガース戦に「3番・左翼」でスタメン出場。4回に、同点のピンチを救う見事な好返球を披露した。







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中日が1－0とリードして迎えた4回表、阪神は先頭の森下翔太が四球で出塁。続く佐藤輝明の左前安打で無死一、二塁と好機を広げ、打席には5番の大山悠輔が入った。



大山は中日先発・涌井秀章の投じた初球のストレートを捉え、打球を左前へ運ぶ。二塁走者の森下は三塁を回り、一気に同点のホームを狙った。



ここで魅せたのが、左翼を守る細川。打球を素早く処理すると、捕手の石伊雄太へ正確なワンバウンド送球を届ける。



石伊は本塁へ滑り込んだ森下にタッチ。判定はアウトとなり、細川の見事なバックホームで中日は同点を免れた。



その後も1死一、二塁とピンチは続いたが、前川右京を一塁への併殺打に打ち取り無失点。中日は細川の好返球をきっかけに、この回を切り抜けた。



中日は5回に福永裕基の4号ソロ、6回にはミゲル・サノーの20号ソロで加点。7回にも福永の適時打でリードを広げ、4－0で阪神を下した。



細川は打撃では4打数無安打だったものの、守備で相手の得点を阻止。中日は今月2度目の5連勝を飾った。































【動画】同点は許さない…細川成也の見事なワンバウンド送球

DAZNベースボールのXより













バンテリンドームが沸く



同点は許さない

細川成也 見事なワンバウンド送球



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【了】