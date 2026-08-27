中日ドラゴンズの細川成也【写真：産経新聞社】


　


中日ドラゴンズ　最新情報

　中日ドラゴンズの細川成也は26日、バンテリンドームナゴヤで行われた阪神タイガース戦に「3番・左翼」でスタメン出場。4回に、同点のピンチを救う見事な好返球を披露した。
 


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　中日が1－0とリードして迎えた4回表、阪神は先頭の森下翔太が四球で出塁。続く佐藤輝明の左前安打で無死一、二塁と好機を広げ、打席には5番の大山悠輔が入った。
 
　大山は中日先発・涌井秀章の投じた初球のストレートを捉え、打球を左前へ運ぶ。二塁走者の森下は三塁を回り、一気に同点のホームを狙った。
 
　ここで魅せたのが、左翼を守る細川。打球を素早く処理すると、捕手の石伊雄太へ正確なワンバウンド送球を届ける。
 
　石伊は本塁へ滑り込んだ森下にタッチ。判定はアウトとなり、細川の見事なバックホームで中日は同点を免れた。
 
　その後も1死一、二塁とピンチは続いたが、前川右京を一塁への併殺打に打ち取り無失点。中日は細川の好返球をきっかけに、この回を切り抜けた。
 
　中日は5回に福永裕基の4号ソロ、6回にはミゲル・サノーの20号ソロで加点。7回にも福永の適時打でリードを広げ、4－0で阪神を下した。
 
　細川は打撃では4打数無安打だったものの、守備で相手の得点を阻止。中日は今月2度目の5連勝を飾った。
 

　

 




  


　


【動画】同点は許さない…細川成也の見事なワンバウンド送球
DAZNベースボールのXより
 

　

 

バンテリンドームが沸く

同点は許さない
細川成也 見事なワンバウンド送球

⚾️中日×阪神

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)

 
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【了】