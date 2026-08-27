







佐々木朗希 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希は26日（日本時間27日）、敵地トゥルーイストパークで行われたアトランタ・ブレーブス戦に先発登板。3回の投球で鋭い打球に反応した際にバランスを崩し、マウンド上で一回転する珍しい場面があった。



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思わずヒヤリとするような場面だった。3回表、1死からマウリシオ・デュボンの打ち返したマウンド付近へのゴロを捕球しようとした際、とっさに体を動かしたものの、勢い余ってバランスを崩した佐々木。



そのまま背中からグラウンドに倒れ込むと、勢いよく一回転。突然の出来事だったが、佐々木はすぐに起き上がり、直後には思わず苦笑いを浮かべた。球審も駆けつけ、笑顔で心配する珍しいシーンとなった。



その後も佐々木はマウンドに上がったものの、4回途中に右手を気にする仕草を見せて緊急降板。3回1/3を投げて6安打4失点、2四球3奪三振で、今季6勝目はならなかった。



なお、試合は9回裏、同点の場面でブレーブスの代打キム・ハソンがサヨナラタイムリーを放ち、ドジャースは5-6で敗れた。

































【動画】佐々木朗希がマウンドで“一回転”…球審も駆けつけ笑顔



MLB の公式Xより













Roki Sasaki took a tumble 😭

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【了】