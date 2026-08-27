







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、ナ・リーグMVP争いでシカゴ・カブスのピート・クローアームストロング外野手と激しい競争を繰り広げている。クローアームストロングが大谷を上回っているとの声は強く、現時点ではMVP最有力との見方が示された。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が言及した。



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クローアームストロングは今季、bWAR8.1でメジャートップを記録。OPS.938は大谷を上回り、ナ・リーグ首位に立った。さらに総塁打やOPS+でもリーグトップで、すでに本塁打30、盗塁30も達成している。



守備面でも圧倒的な数字を残している。守備による得点価値は24、OAAは23で、いずれもメジャートップ。送球能力についても上位5％に入っており、攻守走すべてで高い貢献を見せている。



一方、大谷も今季は本塁打30、打点80、OPS.935と高い打撃成績を残している。さらに投手としては前半戦に85回2/3を投げ、防御率1.79、奪三振95を記録し、二刀流ならではの価値を示した。



早くも過熱するMVP争いについて、コロマ氏は「大谷は依然としてMVP争いの有力候補だが、4年連続のMVP受賞を果たすためには、少なくともクローアームストロングと同等のペースを維持しなければならないだろう」と言及した。











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